MotoGP, GP Doha 2021: risultati warm-up. Zarco davanti alle Yamaha. Morbidelli 4°, Valentino Rossi in crisi (Di domenica 4 aprile 2021) A Losail si è disputato il warm-up del GP di Doha 2021, seconda tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sullo stesso circuito dove sette giorni fa si corse il GP del Qatar. I piloti hanno avuto a disposizione gli ultimi 20 minuti per effettuare la messa a punto in vista della gara, in programma a partire dalle ore 19.00. Il turno ha confermato quanto emerso da prove libere e qualifiche: sarà una battaglia tra Ducati e Yamaha per la vittoria, ma diversi uomini possono puntare al colpaccio. Johann Zarco ha firmato il miglior tempo. Il francese ha siglato 1:54.482 in sella alla Ducati Pramac e ribadisce di poter puntare alla vittoria, dopo il secondo posto di settimana scorsa e la seconda posizione sulla griglia di partenza. alle sue ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) A Losail si è disputato il-up del GP di, seconda tappa del Mondialeche va in scena sullo stesso circuito dove sette giorni fa si corse il GP del Qatar. I piloti hanno avuto a disposizione gli ultimi 20 minuti per effettuare la messa a punto in vista della gara, in programma a partire dore 19.00. Il turno ha confermato quanto emerso da prove libere e qualifiche: sarà una battaglia tra Ducati eper la vittoria, ma diversi uomini possono puntare al colpaccio. Johannha firmato il miglior tempo. Il francese ha siglato 1:54.482 in sella alla Ducati Pramac e ribadisce di poter puntare alla vittoria, dopo il secondo posto di settimana scorsa e la seconda posizione sulla griglia di partenza.sue ...

