Marcello De Carolis pubblica il primo disco da solista

(Di domenica 4 aprile 2021) È uscito “The eclectic beating – Contemporary music for chitarra battente”,dadiDeÈ uscito “The eclectic beating – Contemporary music for chitarra battente”,da(ascolta qui) diDeto dall’etichetta Da Vinci Classics, che raccoglie il lavoro fatto in questi ultimi anni dal chitarrista lucano per la chitarra battente: “con questo… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marcello Carolis

Rockit

Durante l'intervista, si parlerà anche dell'album " Venti ", pubblicato in duo con il lucanoDe, che ha riscosso un grandissimo interesse ed è stato inserito tra i "20" album ...... Mauro Antico (gruppo Atlantica Digital Spa) e Gianluca Guzzo (fondatore e CEO di MyMovies, la piattaforma che in quest'anno ha operato per oltre 100 festival italiani), Carla De...Prosegue il viaggio alla scoperta dei nuovi fermenti cantautorali sul nostro territorio con il format “La Calabria che suona. Storie ...AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema ha illustrato sabato 27 marzo, in un partecipatissimo incontro virtuale, i risultati di “Piattaforma Festival”, una ricerca sul futuro degli eventi di c ...