L’ultima di Neymar | tensione altissima con Tiago Djalo

Leggi su serieanews

(Di domenica 4 aprile 2021), dopo che sono stati espulsi durante il match tra Psg e Lille, sono arrivati quasi alle mani Il PSG ha perso in casa lo scontro diretto per la lotta al vertice del campionato contro il Lille. Gli ospiti sono riusciti a vincere a Parigi, non accadeva da 25 anni, per 0-1 Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.