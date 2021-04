Ligue 1 | il Saint Etienne si aggiudica lo scontro salvezza contro il Nimes | 2-0

(Di domenica 4 aprile 2021) In1 si è appena conlcuso lotraconcluso 2-0 per i padroni di casa. I biancoverdi hanno vinto grazie alle reti di Khazri e Bouanga. Vittoria fondamentale per lacon ilche va a 7 punti dal terzultimo posto. La classifica: Lille 66 PSG 63 Monaco 62 Olympique Lione 61 Lens 49 Rennes 45 Olympique Marsiglia 45* Montpellier 45 Metz 42 Nizza 42 Angers 41 Reims 3936 Strasburgo 36 Bordeaux 36 Brest 35 Lorient 3229 Nantes 28 Digione 15* * una gara in meno L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

