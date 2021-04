FACEBOOK, ONLINE UN DATABASE CON I NUMERI TELEFONICI DI 533 MILIONI DI UTENTI. LA BIG TECH AFFERMA: “SONO SOLO VECCHI DATI” (Di domenica 4 aprile 2021) Secondo quanto riferito, un tesoro di DATI personali, inclusi nomi completi, NUMERI di telefono ed e-mail di ben 533 MILIONI di UTENTI di FACEBOOK, è trapelato ONLINE. Il gigante dei social media ha minimizzato l’incidente, sostenendo che i DATI erano “VECCHI”. Un enorme DATABASE che in precedenza circolava privatamente, ora è stato pubblicato gratuitamente su un proviene da DATABASE Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 4 aprile 2021) Secondo quanto riferito, un tesoro dipersonali, inclusi nomi completi,di telefono ed e-mail di ben 533didi, è trapelato. Il gigante dei social media ha minimizzato l’incidente, sostenendo che ierano “”. Un enormeche in precedenza circolava privatamente, ora è stato pubblicato gratuitamente su un proviene daItalia.

