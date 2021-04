Fa scendere il figlio piccolo dall’auto e si allontana. Il piccolo prova a seguirla, lei lo travolge (Di domenica 4 aprile 2021) “L’ho fatto perché lo voleva il mio fidanzato”: così una madre ha motivato il proprio abominevole delitto (Getty Images)Sconcertante confessione di Brittany Gosney, 29enne di Middletown, nell’Ohio, Stati Uniti, accusata, dopo un animato confronto con il compagno, di aver abbandonato in un bosco il figlio di 6 anni e di averlo poi ucciso investendolo per diversi metri con la propria auto mentre il piccolo disperato la rincorreva: lo avrebbe fatto per assecondare il compagno che mal sopportava il piccolo. Inizialmente la Gosney aveva allertato lei stessa i soccorso dicendo di aver trovato il figlio lungo il sentiero con un trauma cranico e di averlo portato a casa. Ma durane l’interrogatorio si è contraddetta ed è crollata ammettendo di aver investito i figlio e di ... Leggi su formatonews (Di domenica 4 aprile 2021) “L’ho fatto perché lo voleva il mio fidanzato”: così una madre ha motivato il proprio abominevole delitto (Getty Images)Sconcertante confessione di Brittany Gosney, 29enne di Middletown, nell’Ohio, Stati Uniti, accusata, dopo un animato confronto con il compagno, di aver abbandonato in un bosco ildi 6 anni e di averlo poi ucciso investendolo per diversi metri con la propria auto mentre ildisperato la rincorreva: lo avrebbe fatto per assecondare il compagno che mal sopportava il. Inizialmente la Gosney aveva allertato lei stessa i soccorso dicendo di aver trovato illungo il sentiero con un trauma cranico e di averlo portato a casa. Ma durane l’interrogatorio si è contraddetta ed è crollata ammettendo di aver investito ie di ...

