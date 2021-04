DIRETTA MotoGP, GP Doha 2021 LIVE: via al warm-up! Bagnaia in cerca di risposte (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41: Si comincia a girare in un turno indicativo fino a un certo punto, viste le temperature sul tracciato. 14.40: via ai 20? del warm-up di MotoGP! 14.38: 2? al via di questo warm-up. 14.35: Magari il pensionamento non avverrà a fine 2021, ma l’augurio di tutti è che, lunga o meno, Valentino possa vivere una parte conclusiva della sua carriera quantomeno degna del suo nome e del suo palmares. 14.32: Sono però ormai trascorsi 17 anni da allora ed è passata tanta acqua sotto i ponti. La speranza è che Rossi riesca a mettersi alle spalle il più presto possibile questo momento di crisi, in maniera tale da ritrovare quanto prima possibile un LIVEllo di competitività all’altezza del suo blasone e del suo talento. 14.29: Proprio ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41: Si comincia a girare in un turno indicativo fino a un certo punto, viste le temperature sul tracciato. 14.40: via ai 20? del-up di! 14.38: 2? al via di questo-up. 14.35: Magari il pensionamento non avverrà a fine, ma l’augurio di tutti è che, lunga o meno, Valentino possa vivere una parte conclusiva della sua carriera quantomeno degna del suo nome e del suo palmares. 14.32: Sono però ormai trascorsi 17 anni da allora ed è passata tanta acqua sotto i ponti. La speranza è che Rossi riesca a mettersi alle spalle il più presto possibile questo momento di crisi, in maniera tale da ritrovare quanto prima possibile unllo di competitività all’altezza del suo blasone e del suo talento. 14.29: Proprio ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? IL ROOKIE MARTIN È IN POLE (?? #QP) ?? Bagnaia primo degli italiani Il resoconto ? - SkySportMotoGP : ?? PECCO ON FIREEEEE ?? È SUA LA PRIMA POOOOLE POSITION DEL 2021 (?? #QP) I risultati ? - SkySportMotoGP : ?? VIÑALES È UN MISSILE (?? #MotoGP) ?? Pecco sul podio, erroraccio di Mir I risultati ? - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Doha in DIRETTA: Valentino Rossi e il Team Petronas devono ritrovarsi! Comincia il warm-up -… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Doha in DIRETTA: Valentino Rossi deve reagire nel warm-up - #MotoGP #DIRETTA: #Valentino #Rossi… -