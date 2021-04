Covid: partita la stretta di Pasqua, fino a lunedì Italia in rosso (Di domenica 4 aprile 2021) ROMA – La mappa di colori e relative misure divide l’Italia quasi perfettamente in due, con Veneto, Marche e la provincia di Trento che si aggiungono alle regioni arancioni, mentre altre nove restano in zona rossa almeno per un ‘altra settimana. Ma il Paese, fino al 5 aprile, è pronto ad attraversare la parentesi della ‘stretta di Pasqua’, una sorta di lockdown più morbido affinché siano limitati spostamenti e assembramenti durante le festività: in questi tre giorni è vietata la mobilità anche nel proprio Comune, se non per attività motoria vicino a casa o per andare a trovare parenti o amici in massimo di due persone (i minori di 14 anni conviventi non si considerano nel conteggio). E’ per questo che, grazie al lavoro di 70mila uomini delle forze dell’ordine in campo previsti, saranno intensificati controlli e posti ... Leggi su lopinionista (Di domenica 4 aprile 2021) ROMA – La mappa di colori e relative misure divide l’quasi perfettamente in due, con Veneto, Marche e la provincia di Trento che si aggiungono alle regioni arancioni, mentre altre nove restano in zona rossa almeno per un ‘altra settimana. Ma il Paese,al 5 aprile, è pronto ad attraversare la parentesi della ‘di’, una sorta di lockdown più morbido affinché siano limitati spostamenti e assembramenti durante le festività: in questi tre giorni è vietata la mobilità anche nel proprio Comune, se non per attività motoria vicino a casa o per andare a trovare parenti o amici in massimo di due persone (i minori di 14 anni conviventi non si considerano nel conteggio). E’ per questo che, grazie al lavoro di 70mila uomini delle forze dell’ordine in campo previsti, saranno intensificati controlli e posti ...

Advertising

SassuoloUS : Il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale Italiana, pur in presenza d… - ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + Dopo #Demiral, anche #Bonucci positivo al #Covid. La #Juventus ha c… - Lopinionista : Covid: partita la stretta di Pasqua, fino a lunedì Italia in rosso - Alemilanista86 : Leggo tanti commenti milanisti sui cuginastri. Rosa superiore con una partita a settimana da dicembre senza covid n… - puntoevirgola48 : Anche a me è successo qualche annilo fa una cosa simile, e non c'era il covid e neppure il suo vaccino... Succede d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid partita "L'ex Mira Lanza sarà distrutta. E lì ricostruiremo" Cospe è un'azienda che nonostante il Covid ha sempre guardato avanti. Nel 2020 ha toccato i 54 ... pensiamo a fine anno e contiamo di chiudere la partita entro il 2023'. È per rimanere in tema di ...

Juventus, allenamento di Pasqua: Pirlo ritrova in gruppo McKennie, Arthur e Dybala ... chiamata anche lei a recuperare una partita nel calendario. Per questo motivo i giocatori ... Puniti dalla società per aver violato le norme anti - Covid e multati dai carabinieri, McKennie, Arthur e ...

Covid: in Cina partita calcio con 1.500 spettatori - Notiziario Xinhua ANSA Nuova Europa Vaccino, Sileri a "Domenica In": «In arrivo 8 milioni di dosi entro questo mese» Oggi il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di ‘Domenica In’, ha parlato della campagna vaccinale in merito all’arrivo in Italia di 8 milioni di dosi ...

Covid, la Germania inserisce l'Olanda fra i paesi ad alto rischio BERLINO. La Germania inserirà i Paesi Bassi tra i paesi classificati come zone ad alto rischio a causa del numero elevato di casi di Covid-19. Lo ha annunciato oggi 4 aprile l'agenzia per le malattie ...

Cospe è un'azienda che nonostante ilha sempre guardato avanti. Nel 2020 ha toccato i 54 ... pensiamo a fine anno e contiamo di chiudere laentro il 2023'. È per rimanere in tema di ...... chiamata anche lei a recuperare unanel calendario. Per questo motivo i giocatori ... Puniti dalla società per aver violato le norme anti -e multati dai carabinieri, McKennie, Arthur e ...Oggi il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di ‘Domenica In’, ha parlato della campagna vaccinale in merito all’arrivo in Italia di 8 milioni di dosi ...BERLINO. La Germania inserirà i Paesi Bassi tra i paesi classificati come zone ad alto rischio a causa del numero elevato di casi di Covid-19. Lo ha annunciato oggi 4 aprile l'agenzia per le malattie ...