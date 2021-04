Cosa si può fare a Pasquetta (in breve) (Di domenica 4 aprile 2021) Con il lockdown 'morbido' di Pasquetta sono fortemente limitati gli spostamenti e sono vietati gli assembramenti. Le regole per la giornata di domani: visite a parenti e amici, passeggiate, sport, ... Leggi su today (Di domenica 4 aprile 2021) Con il lockdown 'morbido' disono fortemente limitati gli spostamenti e sono vietati gli assembramenti. Le regole per la giornata di domani: visite a parenti e amici, passeggiate, sport, ...

bordomichele : Anche oggi sul @Corriere, #Salvini fa disinformazione sulla #LeggeZan. Ma qualcuno gli può spiegare che istigare a… - borghi_claudio : 'ha deciso'? Ma allora è una scelta, ma allora si può decidere, ma se si può decidere una decisione su una cosa imp… - borghi_claudio : @LuisaCipriani2 @Sakko83 @_Eco___ @lameduck1960 Si è ovvio ma vale per qualsiasi cosa. Se oggi metto in commercio u… - gvccjf : RT @rosepastait: Io non ce la faccio più a sentire questi scarti umani parlare, chiamati così perché non li si può definire umani. Devi sol… - infoitinterno : Sport e passeggiate a Pasqua in zona rossa: cosa si può fare -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può CLASSIFICA MOTOGP/ Il Mondiale piloti, Maverick Vinales protagonista ak Gp di Doha 2021? ...nel Gran premio di Doha 2021 come nella classifica della Motogp per il Mondiale piloti non può che ... vediamo che cosa succederà quest'anno e in primis nella prova di questa domenica a Losail. ...

Moto3: colpo grosso Acosta a Doha, parte da pit lane è vince GP

Pasqua 2021 zona rossa: cosa si può fare in questo fine settimana festivo 4 Aprile 2021 Pasqua 2021 zona rossa, con l'Italia in emergenza coronavirus 'chiusa' da misure, divieti ...

