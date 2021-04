Bimbo di 11 anni in bicicletta travolto da un'auto: salvato dal caschetto (Di domenica 4 aprile 2021) ANCONA - Attimi di paura ieri pomeriggio attorno alle 15,30 in via Marsala, dove un ragazzino di 11 anni in sella ad una bicicletta è stato investito da un'auto. Numerose le chiamate pervenute alla ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 4 aprile 2021) ANCONA - Attimi di paura ieri pomeriggio attorno alle 15,30 in via Marsala, dove un ragazzino di 11in sella ad unaè stato investito da un'. Numerose le chiamate pervenute alla ...

Bimbo di 11 anni in bicicletta travolto da un'auto: salvato dal caschetto Il trasporto in ospedale si è reso necessario per un trauma cranico di media entità, fermo restando che il bambino di 11 anni al momento dell'impatto utilizzava il caschetto di protezione che in ...

Roma, bimbo di 3 anni fugge da scuola: ritrovato dai carabinieri, maestre nei guai ilmessaggero.it Bimbo di 11 anni in bicicletta travolto da un'auto: salvato dal caschetto ANCONA - Attimi di paura ieri pomeriggio attorno alle 15,30 in via Marsala, dove un ragazzino di 11 anni in sella ad una bicicletta è stato investito da un’auto. Numerose le chiamate pervenute alla ...

