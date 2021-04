Bari, padre e figlia in due ospedali diversi. Muoiono di Covid a poche ore di distanza (Di domenica 4 aprile 2021) Angela Petruzzelli, figlia di 45 anni, e il padre Raffaele, di 70 anni, entrambi colpiti dal Covid, sono morti in due ospedali diversi. padre e figlia erano stati colpiti dal Covid e ricoverati in due ospedali diversi. Per loro però non c’è stato nulla da fare e sono morti a poche ore di distanza l’una dall’altro senza potersi salutare per l’ultima volta. La tragedia si è consumata a Barletta e Altamura, in provincia di Bari. Angela Petruzzelli se n’è andata a 45 anni, mentre il padre, Raffaele Petruzzelli, è morto a 70 anni. L’uomo e la donna si trovavano da qualche giorno in terapia intensiva nei due ospedali. La ... Leggi su formatonews (Di domenica 4 aprile 2021) Angela Petruzzelli,di 45 anni, e ilRaffaele, di 70 anni, entrambi colpiti dal, sono morti in dueerano stati colpiti dale ricoverati in due. Per loro però non c’è stato nulla da fare e sono morti aore dil’una dall’altro senza potersi salutare per l’ultima volta. La tragedia si è consumata a Barletta e Altamura, in provincia di. Angela Petruzzelli se n’è andata a 45 anni, mentre il, Raffaele Petruzzelli, è morto a 70 anni. L’uomo e la donna si trovavano da qualche giorno in terapia intensiva nei due. La ...

