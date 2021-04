Agnello, gli appelli vip per non mangiarlo a Pasqua (Di domenica 4 aprile 2021) «Io e la mia amica vi salutiamo! E mi raccomando non mangiateli!» scrive Eva Riccobono di fianco alla sua foto con un agnello. «Non mi piace dire agli altri cosa fare. Vorrei solo invitarvi a riflettere se è proprio necessario», le fa eco Matilde Gioli. Leggi su vanityfair (Di domenica 4 aprile 2021) «Io e la mia amica vi salutiamo! E mi raccomando non mangiateli!» scrive Eva Riccobono di fianco alla sua foto con un agnello. «Non mi piace dire agli altri cosa fare. Vorrei solo invitarvi a riflettere se è proprio necessario», le fa eco Matilde Gioli.

mantegazziani : Gesù che oggi sei risorto, fai qualcosa per chi ti augura di strozzarti con l'agnello e ti manda affanculo se gli r… - Francescoiava : Comunque io ho seguito i vostri consigli sul non mangiare agnello. Quest'anno carne di maiale. Poi mi dite perché i… - reilachii : A Pasqua non mangiate agnello: mangiate gli Agnelli. - lapetitemort5_ : Io che ascolto gli zero assoluto preparando l'agnello con le patate - Mariang47614228 : RT @RigonRuggero: ...e gli orchi che oggi si divorano l'agnello,dovrebbero aver assistito alla sua morte e che risuonasse nei loro orecchi… -