Accelera il superbonus 110%:?crescita del 200% su febbraio. Ecco le semplificazioni in arrivo (Di domenica 4 aprile 2021) Nella settimana 24 -30 marzo gli interventi che hanno raggiunto almeno il 30% dei lavori sono passati da 7.709 a 9.207 (+19,4%). Le ipotesi sulla doppia conformità: alleggerirla o escluderla per l’edilizia libera Leggi su ilsole24ore (Di domenica 4 aprile 2021) Nella settimana 24 -30 marzo gli interventi che hanno raggiunto almeno il 30% dei lavori sono passati da 7.709 a 9.207 (+19,4%). Le ipotesi sulla doppia conformità: alleggerirla o escluderla per l’edilizia libera

Advertising

sole24ore : Accelera il superbonus 110%:?crescita del 200% su febbraio. Ecco le semplificazioni in arrivo… - mbbelluco : RT @sole24ore: Accelera il superbonus 110%:?crescita del 200% su febbraio. Ecco le semplificazioni in arrivo - costa577 : Recovery Accelera il superbonus 110%:?crescita del 200% su febbraio. Ecco le semplificazioni in arrivo////..., spe… - infoitinterno : Accelera il superbonus 110% | ?crescita del 200% su febbraio Ecco le semplificazioni in arrivo - infoitinterno : Accelera il superbonus 110%: crescita del 200% su febbraio. Ecco le semplificazioni in arrivo -