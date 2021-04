Verona, Juric: «Ci tenevamo a chiudere il discorso salvezza» (Di sabato 3 aprile 2021) Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Cagliari. Le sue parole dopo la gara Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Cagliari. Le parole del tecnico degli scaligeri. salvezza – «Ci tenevamo tanto a chiudere il discorso salvezza. Arrivavamo da tre sconfitte e abbiamo fatto una davvero partita bella. Un gran bel segnale da parte del gruppo». LOVATO – «Lovato ha fatto una bella partita, cresce bene. Ha i suoi momenti bassi e quelli alti ma è normale. É arrivato dall’Under 21 e Magnani l’ho sostituito bene. Voci di mercato?È normale che un ragazzo che arriva dalla C1 e fa bene può suscitare l’interesse del Milan. Quando fa degli errori se la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Ivan, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Cagliari. Le sue parole dopo la gara Ivan, tecnico del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Cagliari. Le parole del tecnico degli scaligeri.– «Citanto ail. Arrivavamo da tre sconfitte e abbiamo fatto una davvero partita bella. Un gran bel segnale da parte del gruppo». LOVATO – «Lovato ha fatto una bella partita, cresce bene. Ha i suoi momenti bassi e quelli alti ma è normale. É arrivato dall’Under 21 e Magnani l’ho sostituito bene. Voci di mercato?È normale che un ragazzo che arriva dalla C1 e fa bene può suscitare l’interesse del Milan. Quando fa degli errori se la ...

