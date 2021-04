Verissimo, Tommaso Zorzi tra polemiche e annuncio: “Mi è dispiaciuto” (Di sabato 3 aprile 2021) Tommaso Zorzi ospite di Verissimo ha fatto un’importante rivelazione che ha fatto felici i suoi fan. Poi, ha confidato di essere dispiaciuto per una polemica nata sul suo conto Importanti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 3 aprile 2021)ospite diha fatto un’importante rivelazione che ha fatto felici i suoi fan. Poi, ha confidato di essereper una polemica nata sul suo conto Importanti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

MediasetPlay : Cosa ne penserà la queen del twerk @ElettraLambo? ?????? #StayTuned #Verissimo #TZday @tommaso_zorzi - MediasetPlay : Un salto in Honduras con gli opinionisti dell’@IsolaDeiFamosi ?? #Verissimo vi aspetta alle 15.30 su #Canale5 e in s… - lucia60061616 : RT @trashbiccis: 'Taglia e cuci' in front of Tommaso Zorzi. #Verissimo - LorenzaN2798 : RT @bbianconeraa: abbiamo mandato in tendenza #verissimo, l’abbiamo visto tutti con entusiasmo, e di tommaso manco la traccia. @tommaso_zo… - flaviasfrecola : È già andata in onda l’intervista di Tommaso? #Verissimo #tzvip -