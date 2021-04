Venerdì Santo a Chieti processione in solitaria per mons. Forte con Crocefisso (Di sabato 3 aprile 2021) Chieti - E' stata celebrata in solitario la processione del Venerdì Santo a Chieti dall'arcivescovo Bruno Forte, con l'unica eccezione, rispetto allo scorso anno, che Forte è stato accompagnato da quattro componenti dell'Arciconfraternita del Sacro Monte del Morti, che da secoli organizza l'evento. Presente, come lo scorso anno, la scorta di due carabinieri in alta uniforme, mentre due poliziotti hanno chiuso il mini corteo. Forte, dopo aver celebrato la messa nella cattedrale di S. Giustino, è uscito dalla Cripta con il Crocefisso che ha portato lungo via Pollione, piazza Valignani e su corso Marrucino, illuminato dai tripodi accesi, completamente transennato e con i negozi chiusi. Forte ha quindi raggiunto il sagrato ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 3 aprile 2021)- E' stata celebrata in solitario ladeldall'arcivescovo Bruno, con l'unica eccezione, rispetto allo scorso anno, cheè stato accompagnato da quattro componenti dell'Arciconfraternita del Sacro Monte del Morti, che da secoli organizza l'evento. Presente, come lo scorso anno, la scorta di due carabinieri in alta uniforme, mentre due poliziotti hanno chiuso il mini corteo., dopo aver celebrato la messa nella cattedrale di S. Giustino, è uscito dalla Cripta con ilche ha portato lungo via Pollione, piazza Valignani e su corso Marrucino, illuminato dai tripodi accesi, completamente transennato e con i negozi chiusi.ha quindi raggiunto il sagrato ...

