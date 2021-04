Una serata tra amici: Stasera su Rai 1 lo spettacolo con Christian De Sica e ospiti d'eccezione (Di sabato 3 aprile 2021) Una serata tra amici, il one man show di Christian De Sica, in onda sabato 3 aprile in prima serata alle 21.25 su Rai1. Ecco chi sono gli ospiti. Leggi su comingsoon (Di sabato 3 aprile 2021) Unatra, il one man show diDe, in onda sabato 3 aprile in primaalle 21.25 su Rai1. Ecco chi sono gli

Advertising

Eurosport_IT : Una serata da CAMPIONE! ?????? In due ore e mezza, Sinner batte Bautista Agut in tre set equilibrati e conquista la p… - WittyTV : DOMANI 3 Aprile, in prima serata su Canale 5 la terza puntata del Serale di #Amici20 ed Elena ha una sorpresa per v… - reportrai3 : Morte dell'ex dipendente e ultrà della Juventus Raffaello Bucci, chiesta l'archiviazione. Non sarebbe stato ucciso,… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: La #Juventus prepara una multa esemplare per i protagonisti della serata a casa #McKennie ma c'è il giallo degli altri invi… - leolambretta59 : @ildiavolneldett @Gallo9Modazza Da quello di Mckennie, ho fatto parte del...party, belle signorine stile American g… -