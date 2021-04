Tuttosport: Ospina sarà tra i convocati contro il Crotone (Di sabato 3 aprile 2021) Da oggi il Napoli può tirare davvero un respiro di sollievo, come scrive Tuttosport, perché nonostante gli impegni che attendono la formazione partenopea in questo finale di stagione, Gattuso può finalmente contare sulla rosa tornata quasi al completo. Innanzitutto c’é Ospina che, a dispetto di quanto si pensasse, sarà già tra i convocati di oggi contro il Crotone, ma rientrano anche Rrahmani e Petagna Recuperato Ospina, anche se non al top per il dolore al dito, che siederà in panchina accanto al duo Petagna-Rrahmani. Il centravanti si era infortunato contro la Juventus il 13 febbraio e aveva saltato otto gare (sei di campionato), mentre il centrale difensivo è mancato nelle due trasferte con il Milan e la Roma: ora Gattuso può disporre di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021) Da oggi il Napoli può tirare davvero un respiro di sollievo, come scrive, perché nonostante gli impegni che attendono la formazione partenopea in questo finale di stagione, Gattuso può finalmente contare sulla rosa tornata quasi al completo. Innanzitutto c’éche, a dispetto di quanto si pensasse,già tra idi oggiil, ma rientrano anche Rrahmani e Petagna Recuperato, anche se non al top per il dolore al dito, che siederà in panchina accanto al duo Petagna-Rrahmani. Il centravanti si era infortunatola Juventus il 13 febbraio e aveva saltato otto gare (sei di campionato), mentre il centrale difensivo è mancato nelle due trasferte con il Milan e la Roma: ora Gattuso può disporre di ...

Advertising

napolista : Tuttosport: #Ospina sarà tra i convocati contro il Crotone Il portiere colombiano dovrebbe essere titolare mercole… - Maurizio62 : Un allenatore serio, nel caso, fa giocare Contini intero, non un Ospina menomato e chiana Idasiak come terzo. TUTT… - sscalcionapoli1 : E se Meret fosse positivo? Tuttosport: 'Ipotesi Ospina con infiltrazioni' #ForzaNapoliSempre - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, in un caso Ospina potrebbe giocare titolare con una infiltrazione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - Napoli, in un caso Ospina potrebbe giocare titolare con una infiltrazione -