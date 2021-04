Torino Juventus streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta (Di sabato 3 aprile 2021) Torino Juventus streaming – Tempo di Derby all’ombra della Mole. Oggi alle 18.00 va in scena Torino-Juventus. Pirlo non avrà a disposizione Buffon, squalificato per un turno per blasfemia, Demiral, positivo al Covid-19, e Bonucci, anch’esso positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone. Esclusi Arthur, Dybala e McKennie dopo la festa nell’abitazione dell’americano. Szczesny regolarmente convocato, Danilo può salire in mediana al posto di Rabiot con Alex Sandro in difesa, dove la coppia centrale sarà De Ligt-Chiellini. In attacco Morata e Cristiano Ronaldo. Torino Juventus, le probabili formazioni Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti. Juventus ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 aprile 2021)– Tempo di Derby all’ombra della Mole. Oggi alle 18.00 va in scena. Pirlo non avrà a disposizione Buffon, squalificato per un turno per blasfemia, Demiral, positivo al Covid-19, e Bonucci, anch’esso positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone. Esclusi Arthur, Dybala e McKennie dopo la festa nell’abitazione dell’americano. Szczesny regolarmente convocato, Danilo può salire in mediana al posto di Rabiot con Alex Sandro in difesa,la coppia centrale sarà De Ligt-Chiellini. In attacco Morata e Cristiano Ronaldo., le probabili formazioni(3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Ansaldi, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti....

