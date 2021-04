Sassuolo-Roma 2-2, le pagelle di CalcioWeb: occasione fallita dei giallorossi in chiave Champions (Di sabato 3 aprile 2021) La Roma è pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League nonostante il pareggio di oggi, buona partita per la squadra di Fonseca nel match della 29esima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi si sono confermati anche in trasferta contro il Sassuolo, la sfida è stata bellissima e ha regalato tante emozioni ma i giallorossi hanno fallito l’occasione per mandare un chiaro messaggio alle dirette concorrenti per il quarto posto, è comunque tutto ancora aperto. La Roma passa in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Pellegrini, la reazione dei neroverdi si registra nel secondo tempo con Traore. La compagine di Fonseca torna di nuovo in vantaggio con Bruno Peres, ma è Raspadori all’85’ a siglare in gol del definitivo 2-2. In alto ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 aprile 2021) Laè pienamente in corsa per la qualificazione inLeague nonostante il pareggio di oggi, buona partita per la squadra di Fonseca nel match della 29esima giornata del campionato di Serie A. Isi sono confermati anche in trasferta contro il, la sfida è stata bellissima e ha regalato tante emozioni ma ihanno fallito l’per mandare un chiaro messaggio alle dirette concorrenti per il quarto posto, è comunque tutto ancora aperto. Lapassa in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Pellegrini, la reazione dei neroverdi si registra nel secondo tempo con Traore. La compagine di Fonseca torna di nuovo in vantaggio con Bruno Peres, ma è Raspadori all’85’ a siglare in gol del definitivo 2-2. In alto ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Il #Sassuolo esclude 'in via prudenziale' i nazionali italiani dalla partita contro la Roma di questo sab… - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Sassuolo 0-1 Roma Lazio 0-0 Spezia Atalanta 2-1 Udinese Napoli 3-1 Crotone Genoa 1-1 Fiorentin… - solonapoli24 : SASSUOLO-ROMA 2-2 Risultato finale ? rig. #Pellegrini (26’) ? #Traore (57’) ? #BrunoPeres (69’) ? #Raspadori (86’)… - Piticlin17 : Sassuolo 2 - 2 Roma Yo: -