Quagliarella regala mezzo scudetto all'Inter. Milan, solo 1-1 con la Samp: Champions a rischio (Di sabato 3 aprile 2021) Ciao scudetto e corsa Champions in bilico per il Milan, che pareggia 1-1 in casa contro la Sampdoria e non spezza il tabù di San Siro, dove non vince da due mesi. La squadra di Pioli recupera quasi tutti i titolari (mancano solo Calabria e Romagnoli in difesa, Rebic fuori inizialmente per scelta tattica) ma non brilla e dopo un primo tempo combattuto ma scialbo, passa in svantaggio a inizio ripresa: al 57' i blucerchiati approfittano di un clamoroso errore in disimpegno di Hernandez e Quagliarella con un diabolico pallonetto beffa Donnarumma fuori dai pali. La reazione dei rossoneri non è né lucida né veemente, anche se l'espulsione di Silva pochi secondi dopo il vantaggio dei doriani complica la partita agli uomini di Ranieri. Nel finale, come prevedibile, sale il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Ciaoe corsain bilico per il, che pareggia 1-1 in casa contro ladoria e non spezza il tabù di San Siro, dove non vince da due mesi. La squadra di Pioli recupera quasi tutti i titolari (mancanoCalabria e Romagnoli in difesa, Rebic fuori inizialmente per scelta tattica) ma non brilla e dopo un primo tempo combattuto ma scialbo, passa in svantaggio a inizio ripresa: al 57' i blucerchiati approfittano di un clamoroso errore in disimpegno di Hernandez econ un diabolico pallonetto beffa Donnarumma fuori dai pali. La reazione dei rossoneri non è né lucida né veemente, anche se l'espulsione di Silva pochi secondi dopo il vantaggio dei doriani complica la partita agli uomini di Ranieri. Nel finale, come prevedibile, sale il ...

