Pagelle Torino Juve | TOP e FLOP dopo il primo tempo VOTI

(Di sabato 3 aprile 2021) I top ee iai protagonisti del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Chiesa, Mandragora, Sanabria: Alex Sandro, SzczesnyAl termine del match. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

calciomercatoit : ?? Le #pagelle del primo tempo di #TorinoJuventus: #Sanabria colpisce, #AlexSandro svagato - infoitsport : Primavera 1, Sassuolo-Torino: le pagelle dei neroverdi - infoitsport : Primavera, le pagelle di Sassuolo-Torino: Vianni e Horvath sprecano, bene Favale - infoitsport : Primavera, le pagelle di Sassuolo-Torino 1-0: bene Continella, Vianni errore fatale - infoitsport : Primavera 1, Sassuolo-Torino: le pagelle dei neroverdi -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Torino

Toro.it

...00- Juventus (- tabellino) 20:45 Bologna - Inter... prendendosi il 3° posto in classifica in attesa del derby di. Qualche problemino alla ... calendario e risultati - Serie A 2020 - 2021, la classifica marcatori aggiornata Serie A Ledi ...Tonelli 6,5 – Il centrale si conferma nel primo tempo dopo la buona prova con il Torino. Attento sulle poche palle che arrivano in area blucerchiata, quando la pressione rossonera sale lui si fa ...Finisce con una sconfitta il secondo esordio di Coppitelli sulla panchina del Toro Primavera: ecco le pagelle di Sassuolo-Torino 1-0. (Toro.it) Umberto Tessier). DIRETTA/ Bologna Fiorentina Primavera ...