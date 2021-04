(Di sabato 3 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

sportli26181512 : Nino, Girardengo e i tuffi di Miramare: 70 anni di De Gregori, che cantava anche lo sport: Nino, Girardengo e i tuf… - Gazzetta_it : Nino, Girardengo e i tuffi di Miramare: 70 anni di #FrancescoDeGregori, che cantava anche lo sport -

Ultime Notizie dalla rete : Nino Girardengo

La Gazzetta dello Sport

Sono quasi quarant'anni chesi sente dire che non deve aver paura a battere quel calcio di rigore. Glielo canticchiano almeno tre generazioni di italiani. Quarant'anni di rincorsa per un rigore mai battuto e chissà se ...Sono quasi quarant'anni chesi sente dire che non deve aver paura a battere quel calcio di rigore. Glielo canticchiano almeno tre generazioni di italiani. Quarant'anni di rincorsa per un rigore mai battuto e chissà se ...