MotoGP | Franco Morbidelli | “Non riesco a guidare Domani mattina proveremo altre cose”

(Di sabato 3 aprile 2021)esprime il proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Doha, secondo atto della2021. Il portacolori di casa Yamaha Petronas ha completato al decimo posto la seconda Q2 del campionato all’interno del Losail International Circuit. Il compagno di box di Valentino Rossi ha fermato il cronometro in 1.53.794, performance che gli permette di scattare dalla quarta fila accanto al tedesco Stefan Bradl (Honda) ed al portoghese Miguel Oliveira (KTM), rispettivamente 11° e 12°. Il portacolori della compagine giapponese ha affermato ai microfoni di Sky Sport: “Nonad avere un feeling costante, faccio fatica. Non, è l’unica cosa che posso dire con certezza. Dobbiamo lavorare e riuscire a restare con i nervi saldi. Oggi in qualifica ...

Advertising

fmimolise : MotoGP 2021, GP Qatar/2 FP1: Aprilia davanti a tutti: Aleix Espargaro regala all’Aprilia la prima posizione, davant… - infoitsport : MotoGP 2021, GP Qatar/2 FP2. Franco Morbidelli: 'Non abbiamo problemi gravi con i motori' - infoitsport : La Yamaha di Franco Morbidelli fuma durante le FP1 del GP di Doha di MotoGP - infoitsport : Gp Doha, i tempi delle libere di MotoGp. Franco Morbidelli nei guai - infoitsport : MotoGP, Franco Morbidelli ‘fumata bianca’: “I motori non sono cotti” -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Franco

Le qualifiche del secondo Gran Premio della stagione dellain Qatar regalano la classica ... Non vanno benissimo gli altri italiani con Francesco Bagnaia sesto con la Ducati ufficiale e...... secondo appuntamento del Mondiale di, con il tempo di 1'53106. Il rookie della Ducati ... Soltanto decimoMorbidelli: il pilota della Yamaha Petronas partirà dalla quarta fila. Peggio fa ...Griglia di partenza Motogp: pole position a sorpresa per Jorge Martin al ... al termine delle qualifiche per Aleix Espargaro, Rins e Mir, mentre Franco Morbidelli è decimo. Lontanissima l’altra Yamaha ...Quarto crono per Fabio Quartararo, davanti all'altra Yamaha di Franco Morbidelli. Nono Francesco Bagnaia su ... Fabio Quartararo è il più veloce nelle terze libere del Gran Premio MotoGp del Qatar, ...