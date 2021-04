Meteo, ancora caldo e sole ma tornano piogge e neve: ecco dove (Di sabato 3 aprile 2021) Le previsioni Meteo per l’Italia del 3 aprile indicano ancora una fase di caldo eccezionale, con temperature anche 11 gradi sopra la media. Ma la forza dell’anticiclone africano si sta spegnendo e già dalla sera di sabato sono in arrivo piogge e neve con progressivo ritorno delle condizioni invernali. Il bollettino del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile del 2 aprile valido per tutto oggi sabato 3 aprile indica la cartina dell’Italia completamente verde. Non sono presenti avvisi di Meteo avverso e di allerta Meteo. Il Bollettino nazionale di criticità e allerta Meteo-idro Segnala le allerte previste Fino alle 24.00 del giorno di emissione e nelle 24 ore del giorno dopo. Domani, #3aprile, la mappa è VERDE#protezionecivile ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 aprile 2021) Le previsioniper l’Italia del 3 aprile indicanouna fase dieccezionale, con temperature anche 11 gradi sopra la media. Ma la forza dell’anticiclone africano si sta spegnendo e già dalla sera di sabato sono in arrivocon progressivo ritorno delle condizioni invernali. Il bollettino del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile del 2 aprile valido per tutto oggi sabato 3 aprile indica la cartina dell’Italia completamente verde. Non sono presenti avvisi diavverso e di allerta. Il Bollettino nazionale di criticità e allerta-idro Segnala le allerte previste Fino alle 24.00 del giorno di emissione e nelle 24 ore del giorno dopo. Domani, #3aprile, la mappa è VERDE#protezionecivile ...

Advertising

Activnews24 : ?? #Meteo: ancora #buongiorno e buon weekend da ActivNews24, ecco il tempo previsto per oggi in #Italia Sabato… - PBaradel : Ma il basso piemonte non é nel pieno del brutto tempo? E come mai nella mia zona da sole pieno ancora per molti gio… - LArcidiaco : RT @flash_meteo: #meteo #toscana ancora temperature decisamente elevate, fino a 22-23 gradi. Nei prossimi giorni l'arrivo di aria fredda da… - sstoross : RT @flash_meteo: #meteo #toscana ancora temperature decisamente elevate, fino a 22-23 gradi. Nei prossimi giorni l'arrivo di aria fredda da… - bonagjergji1 : RT @flash_meteo: #meteo #toscana ancora temperature decisamente elevate, fino a 22-23 gradi. Nei prossimi giorni l'arrivo di aria fredda da… -