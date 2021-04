Inter, Hakimi: «Voglio segnare al Bologna. Scudetto? Siamo sulla buona strada» (Di sabato 3 aprile 2021) Achraf Hakimi, esterno dell’Inter, ha parlato al canale ufficiale del club prima del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni Achraf Hakimi, esterno dell’Inter, ha parlato al canale ufficiale del club prima del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. Scudetto – «Penso che stiamo bene e stiamo sulla buona strada come prima di andare in nazionale. Dobbiamo continuare in questa direzione continuando a lavorare facendo ciò che abbiamo fatto finora». Bologna – «Penso che dobbiamo fare come sempre, difendere insieme e attaccare bene difendendo come sappiamo fare. Il Bologna è una squadra forte e molto offensiva. È l’unica squadra a cui ho segnato due gol. Penso che oggi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Achraf, esterno dell’, ha parlato al canale ufficiale del club prima del match contro il: le sue dichiarazioni Achraf, esterno dell’, ha parlato al canale ufficiale del club prima del match contro il. Le sue dichiarazioni.– «Penso che stiamo bene e stiamocome prima di andare in nazionale. Dobbiamo continuare in questa direzione continuando a lavorare facendo ciò che abbiamo fatto finora».– «Penso che dobbiamo fare come sempre, difendere insieme e attaccare bene difendendo come sappiamo fare. Ilè una squadra forte e molto offensiva. È l’unica squadra a cui ho segnato due gol. Penso che oggi ...

Advertising

capuanogio : La paralisi societaria congela il mercato dell'#Inter. Nerazzurri in stand by in attesa che si chiarisca l'orizzont… - Gazzetta_it : #Inter stipendi in arrivo e tutto ok con il #RealMadrid per #Hakimi #SerieA #Mercato #Suning - FBiasin : Dalla rata per #Hakimi, a quella per #Lukaku, fino agli stipendi: l'#Inter fa sapere che tutti gli impegni saranno… - sportli26181512 : Inter, Hakimi: 'Contro il Bologna posso segnare ancora. Ma prima...': Intervistato da Inter tv prima della sfida co… - SpazioInter : Hakimi a Inter TV: 'Dobbiamo attaccare e difendere insieme. Posso far gol anche oggi' - -