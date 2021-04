Inter, Conte: «Vittoria pesante. Scudetto? Mancano 30 punti» (Di sabato 3 aprile 2021) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la Vittoria ottenuta sul Bologna Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la Vittoria ottenuta sul Bologna. Le sue dichiarazioni. Vittoria – «Ogni Vittoria diventa pesante. Vincere con il Bologna, che ha un’ottima squadra e un bravo allenatore, significa un grande passo per noi. In più non era semplice. La giornata è iniziata alle 12.30 con la partita del Milan, da solo in camera. Non quella della Juventus, eravamo in pregara. Giocare dopo tutti non era semplice, complimenti ai ragazzi. Ora pensiamo al recupero di mercoledì con il Sassuolo». ORIALI – «Abbraccio con lui? Ci lega un rapporto forte, nato ai tempi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Antonio, allenatore dell’, ha commentato ai microfoni di Sky Sport laottenuta sul Bologna Antonio, allenatore dell’, ha commentato ai microfoni di Sky Sport laottenuta sul Bologna. Le sue dichiarazioni.– «Ognidiventa. Vincere con il Bologna, che ha un’ottima squadra e un bravo allenatore, significa un grande passo per noi. In più non era semplice. La giornata è iniziata alle 12.30 con la partita del Milan, da solo in camera. Non quella della Juventus, eravamo in pregara. Giocare dopo tutti non era semplice, complimenti ai ragazzi. Ora pensiamo al recupero di mercoledì con il Sassuolo». ORIALI – «Abbraccio con lui? Ci lega un rapporto forte, nato ai tempi ...

