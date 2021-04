In otto a cena in zona rossa, multe per tutti nel Napoletano (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon hanno resistito al piacere di una cena a base di carne gli otto avventori sorpresi a tavola in una braceria di Casandrino (Na) durante un controllo dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. tutti sono stati sanzionati. Il locale, invece, dovrà rimanere chiuso per 5 giorni. Multato anche il titolare per violazione della normativa anti-Covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon hanno resistito al piacere di unaa base di carne gliavventori sorpresi a tavola in una braceria di Casandrino (Na) durante un controllo dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania.sono stati sanzionati. Il locale, invece, dovrà rimanere chiuso per 5 giorni. Multato anche il titolare per violazione della normativa anti-Covid. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

