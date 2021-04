Il sindaco rischia 5 anni: aveva detto ad un disabile come eludere le norme anti Covid e fare una passeggiata (Di sabato 3 aprile 2021) E’ stato rinviato a giudizio il sindaco di Merate, Massimo Panzeri, per aver suggerito, durante una diretta facebook lo scorso maggio, quindi in pieno lockdown, come aggirare le misure anti-contagio da Covid. rischia da 6 mesi fino a 5 anni di reclusione Il sindaco di Merate Massimo Augusto Panzeri (twitter)Guai in vista per il sindaco, esponente del Carroccio, di Merate, Massimo Augusto Panzeri: il primo cittadino del centro in provincia di Lecco è stato rinviato a giudizio, e a novembre è stata calendarizzata la prima udienza del processo, per aver consigliato durante una diretta Facecook lo scorso maggio, rispondendo a un disabile che gli chiedeva se fosse consentito fare un giro in macchina, come ... Leggi su formatonews (Di sabato 3 aprile 2021) E’ stato rinviato a giudizio ildi Merate, Massimo Panzeri, per aver suggerito, durante una diretta facebook lo scorso maggio, quindi in pieno lockdown,aggirare le misure-contagio dada 6 mesi fino a 5di reclusione Ildi Merate Massimo Augusto Panzeri (twitter)Guai in vista per il, esponente del Carroccio, di Merate, Massimo Augusto Panzeri: il primo cittadino del centro in provincia di Lecco è stato rinviato a giudizio, e a novembre è stata calendarizzata la prima udienza del processo, per aver consigliato durante una diretta Facecook lo scorso maggio, rispondendo a unche gli chiedeva se fosse consentitoun giro in macchina,...

