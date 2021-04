Gf Vip 5, Stefania Orlando tranquillizza i fan e spiega perché non è in tv (Di sabato 3 aprile 2021) Il Gf Vip 5 si è concluso ormai da un mese e se alcuni concorrenti tra cui Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi stanno mettendo a frutto la loro partecipazione al programma lanciandosi in nuove sfide professionali, Stefania Orlando ha preferito rimanere nell’ombra, ma questa sua lontananza dal piccolo schermo ha messo in allarme i fan, i quali si sono chiesti cosa ci fosse dietro questo suo silenzio. Per tranquillizzare tutti, quindi, l’ex concorrente del Gf vip 5 Stefania Orlando ha deciso di parlare direttamente ai suoi fan attraverso delle Instagram Stories pubblicate sul suo profilo: Stamattina senso proprio l’esigenza di tranquillizzare una parte di voi che non mi ha visto in tv. Volevo dirvi che è anche una mia scelta quella di non andare nei programmi, ... Leggi su isaechia (Di sabato 3 aprile 2021) Il Gf Vip 5 si è concluso ormai da un mese e se alcuni concorrenti tra cui Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi stanno mettendo a frutto la loro partecipazione al programma lanciandosi in nuove sfide professionali,ha preferito rimanere nell’ombra, ma questa sua lontananza dal piccolo schermo ha messo in allarme i fan, i quali si sono chiesti cosa ci fosse dietro questo suo silenzio. Perre tutti, quindi, l’ex concorrente del Gf vip 5ha deciso di parlare direttamente ai suoi fan attraverso delle Instagram Stories pubblicate sul suo profilo: Stamattina senso proprio l’esigenza dire una parte di voi che non mi ha visto in tv. Volevo dirvi che è anche una mia scelta quella di non andare nei programmi, ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 5, Stefania Orlando tranquillizza i fan e spiega perché non è in tv #tzvip - infoitcultura : Stefania Orlando, perché non si vede più in tv dopo il GF Vip? La verità - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Stefania Orlando sparita dalla tv: 'E' una mia scelta' - infoitcultura : Tommaso e Stefania in che rapporti sono dopo il GF Vip? Spunta la chat - infoitcultura : Stefania Orlando, perchè non va in televisione dopo il Gf Vip? Tutta la verità -