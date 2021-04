Formazioni ufficiali Milan-Sampdoria | Serie A 2020-2021

(Di sabato 3 aprile 2021) Ilospita lanel match di San Siro valevole per la 29^ giornata diA. I rossoneri si affidano a Ibrahimovic per vincere e restare in scia dell’Inter capolista. I blucerchiati cercano il secondo successo di fila dopo l’1-o al Torino nell’ultimo turno prima della sosta. Di seguito le scelte di Stefano Pioli e Claudio Ranieri per la sfida delle 12.30. Le: G. Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic.: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli SAMPDORIA (4 - 4 - 2): ...La cronaca con commento minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] Lunedì 5 aprile alle ore 14 le, dalle 15 la cronaca con commento in diretta della partita. La presentazione del ...La partita Milan - Sampdoria del 3 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la ventinovesima giornata di Serie A ...Le formazioni ufficiali di Milan-Sampdoria del 3 aprile 2021: incontro valevole per la ventinovesima giornata di Serie A, calcio d'inizio alle 12.30.