Dal Sudafrica a Roma con 76 chili di droga: 2 arresti (Di sabato 3 aprile 2021) I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma, unitamente a quelli della Compagnia Carabinieri Civitanova Marche, con la collaborazione del personale del servizio antifrode dell’Agenzia delle Dogane “Roma2” dell’Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci”, al termine di un’attività d’indagine hanno arrestato due italiani, un 41enne di Ancona ed un teramano di 45 anni, già noti alle forze dell’ordine, per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Dal Sudafrica a Roma con 76 kg di droga in valigia I due, arrivati nella Capitale con un volo della compagnia aerea “Qatar Airways” proveniente da Johannesburg con scalo a Doha, sono stati notati per il loro atteggiamento sospetto e quindi controllati dai Carabinieri nei pressi del Terminal 3. All’interno delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 aprile 2021) I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di, unitamente a quelli della Compagnia Carabinieri Civitanova Marche, con la collaborazione del personale del servizio antifrode dell’Agenzia delle Dogane “2” dell’Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci”, al termine di un’attività d’indagine hanno arrestato due italiani, un 41enne di Ancona ed un teramano di 45 anni, già noti alle forze dell’ordine, per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Dalcon 76 kg diin valigia I due, arrivati nella Capitale con un volo della compagnia aerea “Qatar Airways” proveniente da Johannesburg con scalo a Doha, sono stati notati per il loro atteggiamento sospetto e quindi controllati dai Carabinieri nei pressi del Terminal 3. All’interno delle ...

