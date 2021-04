Covid, a Bologna cala l’Rt. Ma i contagi imperversano (Di sabato 3 aprile 2021) BOLOGNA – Sebbene l’indice Rt sia “abbastanza stabile” a 0,73 e potenzialmente “oscillerà tra 0,7 e 0,80-0,85” nei prossimi giorni, il tasso di incidenza dei contagi da Covid-19 rimane alto per Bologna: sono infatti “più di 300 i casi ogni 100.000 abitanti”, numeri non sufficienti quando la soglia di sicurezza si attesta a 250. È quanto riferisce il direttore del dipartimento di Sanità pubblica Paolo Pandolfi, che questa mattina ha incontrato la stampa davanti al nuovo hub di vaccinazione in Autostazione, facendo il punto sulla situazione del territorio. Leggi su dire (Di sabato 3 aprile 2021) BOLOGNA – Sebbene l’indice Rt sia “abbastanza stabile” a 0,73 e potenzialmente “oscillerà tra 0,7 e 0,80-0,85” nei prossimi giorni, il tasso di incidenza dei contagi da Covid-19 rimane alto per Bologna: sono infatti “più di 300 i casi ogni 100.000 abitanti”, numeri non sufficienti quando la soglia di sicurezza si attesta a 250. È quanto riferisce il direttore del dipartimento di Sanità pubblica Paolo Pandolfi, che questa mattina ha incontrato la stampa davanti al nuovo hub di vaccinazione in Autostazione, facendo il punto sulla situazione del territorio.

Advertising

LiveCalciomerc1 : AGGIORNAMENTO COVID Anche Danilo #DAmbrosio risulta negativo al tampone #Covid19. Il terzino classe '88 sarà comun… - Nicola23453287 : RT @rej_panta: Covid, protesta dei ristoratori in A1 a Bologna. 'Fateci riaprire' “Gesto plateale per evitare il disastro”, manifestanti pr… - claudiantin : #Bologna, in una casa di riposo 30 contagi fra gli #anziani vaccinati. L'Ausl: 'Infezioni prima del #vaccino'… - scimmiaintesta : RT @rep_bologna: Covid Bologna, nuove povertà. Lo studente universitario: 'Senza più lavoretti non ti mantieni gli studi' [di Ilaria Ventur… - infoitsalute : Vaccini Covid, medici e infermieri no vax a Bologna. 'Gruppo di controllo' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bologna Sassuolo - Roma LIVE, le formazioni ufficiali ... aspettando poi il derby di Torino alle 18 e il posticipo del Dall'Ara tra Bologna e Inter. Al ... positivo al Covid. In attacco spazio al giovane Raspadori con tanto di messaggio da parte dell'...

Ultime Notizie Roma del 03 - 04 - 2021 ore 13:10 ...300 parrocchie in Sicilia 5867 persone tra i 69 e i 79 anni ci sono già prenotate i casi di covid a ...Spezia Napoli Crotone Sassuolo Roma alle 18 il derby della Mole tra Torino Juventus stasera bologna ...

Covid Bologna, nuove povertà. Il tassista: "Con mille euro al mese pago solo le spese" La Repubblica Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 3 aprile: 1.789 contagi, 38 morti BOLOGNA - in Emilia-Romagna si contano 1.789 casi di covid in più rispetto a ieri, su un totale di 31.848 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi ...

Bollettino Covid: dati Coronavirus del 2 aprile dell'Italia e delle Regioni Il bollettino della Regione evidenzia 1.830 casi di Coronavirus su un totale di 30.248 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La maggior parte dei casi giornalieri a Modena (343) e Bologna (300 più 40 ...

... aspettando poi il derby di Torino alle 18 e il posticipo del Dall'Ara trae Inter. Al ... positivo al. In attacco spazio al giovane Raspadori con tanto di messaggio da parte dell'......300 parrocchie in Sicilia 5867 persone tra i 69 e i 79 anni ci sono già prenotate i casi dia ...Spezia Napoli Crotone Sassuolo Roma alle 18 il derby della Mole tra Torino Juventus stasera...BOLOGNA - in Emilia-Romagna si contano 1.789 casi di covid in più rispetto a ieri, su un totale di 31.848 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi ...Il bollettino della Regione evidenzia 1.830 casi di Coronavirus su un totale di 30.248 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La maggior parte dei casi giornalieri a Modena (343) e Bologna (300 più 40 ...