Celebrata a Udine in castello la Fieste de Patrie dal Friûl

(Di sabato 3 aprile 2021) Quest’anno ladedal, giunta alla sua 44^ edizione, si sarebbe dovuta tenere acon numerose iniziative culturali. L’emergenza pandemica, per il secondo anno consecutivo, ha imposto un rinvio delle iniziative in programma, a settembre, in occasione di Friuli Doc. Il Comune die l’ARLeF hanno tuttavia convenuto sull’importanza di organizzare un incontro breve, ma simbolico, alla presenza del presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin; dell’assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli, di Markus Maurmair, presidente dell’Assemblea di Comunità linguistica friulana; oltre che del sindaco di, Pietro Fontanini; e del presidente dell’ARLeF, Agenzia Regionale per la lingua friulana, Eros Cisilino. Le autorità si sono incontrate prima ...

UdineseTV : Celebrata in castello a Udine la Fieste de Patrie dal Friûl - -

La prima di queste giornate fuil 27 marzo 1962 su iniziativa del poeta e drammaturgo ... A Latisana, in provincia di, Cristian Giammarini e Giorgio Lupano riportano invece in scena uno ...Una giornata inventata da una maestra della provincia di, Sabrina Flapp, e diffusasi, con un passaparola, in tante scuole italiane che, quest'anno, l'hannoil 5 febbraio....(ANSA) - UDINE, 03 APR - L'aquila d'oro del Principato patriarcale ... si sono poi ritrovati nell'ampio salone del Parlamento per celebrare la Fieste de Patrie dal Friûl - Festa della Patria del ...Con il Giovedì Santo è iniziato il Triduo Pasquale, per il secondo anno in un contesto di pandemia, come da tradizione l’arcivescovo di Udine, ...