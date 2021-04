Can Yaman e Diletta Leotta nel super attico con vista Colosseo (Di sabato 3 aprile 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sono andati a vivere insieme? E il loro “nido d’amore” ha una vista mozzafiato? Si affaccia sul Colosseo? Le indiscrezioni dicono così. Dopo la “confessione” del divo turco, che aveva parlato di un “amore leale” e di progetti matrimoniali “accelerati”, arrivano nuovi dettagli. Can Yaman e Diletta Leotta hanno dato un’accelerata alla loro chiacchierata storia. L’attore turco, in un’intervista esclusiva, si è raccontato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 3 aprile 2021) Cansono andati a vivere insieme? E il loro “nido d’amore” ha unamozzafiato? Si affaccia sul? Le indiscrezioni dicono così. Dopo la “confessione” del divo turco, che aveva parlato di un “amore leale” e di progetti matrimoniali “accelerati”, arrivano nuovi dettagli. Canhanno dato un’accelerata alla loro chiacchierata storia. L’attore turco, in un’interesclusiva, si è raccontato Articolo completo: dal blog SoloDonna

