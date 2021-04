Cagliari Verona | i convocati di Juric | ben sette indisponibili

(Di sabato 3 aprile 2021) Ivanha diramato la lista deiin vista diIvan, allenatore dell’Hellas, ha reso nota la lista deiper il match di questo pomeriggio in casa del. Il tecnico gialloblù dovrà fare a meno di 7 elementi, tra cui anche Kalinic che ha recuperato dall’infortunio ma non è ancora in condizione di giocare. Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur. Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Udogie, Ceccherini, Magnani, Amione. Centrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Ruegg, Zaccagni, Sturaro, Bessa, Tameze. Attaccanti: Salcedo, Colley, Lasagna. Leggi su Calcionews24.com

Alla 'Sardegna Arena' una sfida fondamentale soprattutto per i padroni di casa: infatti, i ragazzi di mister Semplici hanno un disperato bisogno di vincere. Quella di La Spezia è stata mancata, per tanti motivi: un atteggiamento che, dopo il primo incoraggiante quarto d'ora è andato scemando; la poca concretezza in zona gol. Alla Sardegna Arena arriva il Verona, i rossoblù non hanno alternative: bisogna vincere. Cragno e Marin sono arruolati.