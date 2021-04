Bergamo | supermarket della droga in casa | due arresti

Leggi su lopinionista

(Di sabato 3 aprile 2021)– Ieri pomeriggio, i militariCompagnia Carabinieri dihanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, due persone, un 27enne di Chignolo d’Isola e un 37enne di Bonate Sotto. I Carabinieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio nel Comune di Bonate Sotto, hanno fermato uno dei due arrestati mentre era alla guidasua autovettura. Quest’ultimo, soggetto noto in quanto già gravato da diversi precedenti specifici, è apparso subito molto nervoso, insospettendo i militari che lo hanno perquisito e trovato in possesso di 35 grammi di marijuana, nascosti in una tasca del maglione. Insieme alla, l’uomo aveva anche un mazzo di chiavi, in merito alle quali, nonostante le richieste, lo stesso non ha voluto dire di quale abitazione fossero. I ...