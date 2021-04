Autocertificazione Pasqua 2021 in Pdf: quando serve in zona rossa e come compilarla (Di sabato 3 aprile 2021) Iniziano i tre giorni di Pasqua e da oggi a lunedì 5 aprile tutta l'Italia è in zona rossa . In questi giorni torna quindi d'attualità l'Autocertificazione che dovremo sempre avere con noi quando ... Leggi su quotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Iniziano i tre giorni die da oggi a lunedì 5 aprile tutta l'Italia è in. In questi giorni torna quindi d'attualità l'che dovremo sempre avere con noi...

Advertising

KlaroWarrior : RT @frafrrafry: Stufa di leggere certi commenti di chi va dove vuole con l'autocertificazione dentro la regione. Sono incazzata e dopo Pasq… - InformazioneOg : Dal 3 al 5 aprile ci si potrà spostare seppur in zona rossa, ma per farlo bisognerà scaricare la nuova autocertific… - Ilenia985 : RT @frafrrafry: Stufa di leggere certi commenti di chi va dove vuole con l'autocertificazione dentro la regione. Sono incazzata e dopo Pasq… - newsvda : Pasqua in Zona rossa: sì alle messe con autocertificazione, no a gite e pic nic - ginevramiriana : @sharevthelove Ti aggiorno. Purtroppo per Pasqua e Pasquetta ha vietato le visite, ma non specifica domani. Penso d… -