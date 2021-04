Amici 20 | chi è stato eliminato? Due allievi hanno abbandonato la scuola

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 4 aprile 2021) Nella terza puntata del serale di20 ci sono stati diversi colpi di scena. Se siamo abituati a vedere le litigate tra la coach di danza classica Alessandra Celentano e la showgirl romana Lorella Cuccarini, oltre ai continui botta e risposta tra Zerbi – Arisa e Pettinelli, probabilmente in molti di voi non erano pronti a queste due eliminazioni, soprattutto a una in particolare che ha scosso gli animi sui Social e in particolar modo della professoressa sopracitata. Il primo concorrente che hail talent show ha suscitato sul web diversi commenti di indignazione e ha anche alzato un polverone nello studio di20. Per il secondo, invece, in moltiscritto di essere contenti e che era ora che ci fosse questa eliminazione. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme chi sono i due ...