Vaccinati e reinfettati | le dosi non bastano a frenare le varianti

(Di venerdì 2 aprile 2021) I proteggono dalla malattia grave con percentuali vicine al 100 per cento, come conferma ad esempio l'esperienza di Israele. Ma una parte di coloro che hanno ricevuto la doppia dose si infetta. Si ...

Questo premesso, ci sono tutti i presupposti per ritenere che tra iche si infettano difficilmente ci può essere un super diffusore, molto probabilmente la loro capacità di trasmettere è ...Il professor Massimo Galli , infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, ha parlato didalla variante inglese nell'intervista ad 'Otto e mezzo' , su LA7.I vaccini proteggono dalla malattia grave con percentuali vicine al 100 per cento, come conferma ad esempio l’esperienza di Israele. Ma una parte di coloro che hanno ricevuto la doppia dose ...Il professor Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, ha parlato di vaccinati reinfettati dalla variante inglese nell’intervista ad “Otto e mezzo”, su LA7. Nell’intervista, il ...