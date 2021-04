Torta ricotta e fragole | il dolce light e goloso per la Primavera!

Leggi su chedonna

(Di venerdì 2 aprile 2021) Unadiperfetta da gustare in famiglia sia per colazione che per una fresca epausa durante le giornate primaverili. Le torte sono da sempre sinonimo di genuina semplicità e rappresentano un modo per deliziare cuore e palato. Oggi vi proponiamo unadiin una versione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it