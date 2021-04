Sol Cresta non è uno ' scherzo' | PlatinumGames conferma che il gioco è reale

(Di venerdì 2 aprile 2021)hato che il suo sparatutto arcade Solsarà effettivamente trasformato in un prodotto, ed è la prima parte di una serie pianificata. Soluscirà come titolo solo per il download su Nintendo Switch, PlayStation4 e Steam quest'anno, ha detto lo sviluppatore di Bayonetta in un comunicato stampa. "Questoè il capitolo finale della "Saga di", che continua l'eredità di Moon(1980) e Terra(1985)". Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #SolCresta è un gioco reale, lo conferma #PlatinumGames. - infoitscienza : PlatinumGames ha annunciato lo sparatutto Sol Cresta (stavolta sul serio) - infoitscienza : Sol Cresta di PlatinumGames questa volta arriverà davvero su Switch -

Ultime Notizie dalla rete : Sol Cresta

Non è parso vero all'indomito spirito fazioso della politica italiana di rialzare la. La fu ... D'altro canto, perché stupirsi? I " compagni " del variopintodell'avvenire hanno avuto il ......sulladi un' onda imponente che ci strappato dal porto sicuro delle nostre inveterate abitudini e ci sospinge ineluttabilmente verso un approdo che non conosciamo, vedessimo, quasi in un...Nella giornata di ieri, avevamo segnalato come Platinum Games avesse presentato un trailer per Sol Cresta, titolo che già era stato adoperato dallo studio nipponico come pesce d’aprile 2020. Vista la ...A sorpresa, Platinum Games ha annunciato in queste ore un nuovo gioco action chiamato Sol Cresta, volto a resuscitare quel mood di titoli frenetici e retrò come Moon Cresta (1980) e Terra Cresta (1985 ...