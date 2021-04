Sabato santo con vaccino in Chiesa (Di venerdì 2 aprile 2021) Circa 500 chiese aperte domani, Sabato 3 aprile, in Sicilia, non soltanto per la giornata del Sabato santo, ma anche per somministrare vaccini. E’ il frutto dell’accordo tra la Conferenza episcopale siciliana e l’assessorato alla Salute della Regione che prevede l’utilizzo dei locali delle parrocchie delle diocesi dell’isola come “punto vaccinale di popolazione”. In ciascuna parrocchia non potranno essere somministrate più di 100 dosi di vaccini AstraZeneca a persone di età compresa 69 e 79 anni. Necessario un minimo di 50 prenotazioni per Chiesa. In ogni centro sarà presente un medico, un infermiere e un amministrativo per compilare i moduli. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Circa 500 chiese aperte domani,3 aprile, in Sicilia, non soltanto per la giornata del, ma anche per somministrare vaccini. E’ il frutto dell’accordo tra la Conferenza episcopale siciliana e l’assessorato alla Salute della Regione che prevede l’utilizzo dei locali delle parrocchie delle diocesi dell’isola come “punto vaccinale di popolazione”. In ciascuna parrocchia non potranno essere somministrate più di 100 dosi di vaccini AstraZeneca a persone di età compresa 69 e 79 anni. Necessario un minimo di 50 prenotazioni per. In ogni centro sarà presente un medico, un infermiere e un amministrativo per compilare i moduli.

