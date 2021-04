Repubblica: non erano solo tre i calciatori della Juve presenti alla festa a casa di McKennie (Di venerdì 2 aprile 2021) Non solo Dybala, McKennie e Arthur. Secondo i quotidiani, alla festa “fuorilegge” in casa del centrocampista americano della Juve c’erano anche altri calciatori bianconeri, andati via prima dell’irruzione dei Carabinieri. Repubblica scrive: “alle undici e mezza di sera, quindi a coprifuoco in vigore da un pezzo, a casa McKennie c’erano nove persone nella stessa stanza, mentre altri Juventini avrebbero lasciato la compagnia dopo cena“. I calciatori, beccati dalle forze dell’ordine, si sarebbero giustificati dicendo che stavano giocando a carte. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) NonDybala,e Arthur. Secondo i quotidiani,“fuorilegge” indel centrocampista americanoc’anche altribianconeri, andati via prima dell’irruzione dei Carabinieri.scrive: “alle undici e mezza di sera, quindi a coprifuoco in vigore da un pezzo, ac’nove persone nella stessa stanza, mentre altrintini avrebbero lasciato la compagnia dopo cena“. I, beccati dalle forze dell’ordine, si sarebbero giustificati dicendo che stavano giocando a carte. L'articolo ilNapolista.

Advertising

borghi_claudio : Una cosa però ve la devo dire, non è una novità ma lo schifo stupisce sempre. Se in conferenza stampa Salvini dice:… - lauraboldrini : Grazie ad #AriannaMuti per aver ideato un algoritmo che individua i tweet contro le donne. Mi auguro che Twitter… - repubblica : Elodie contro la Lega: 'Indegni, non dovreste essere in Parlamento' - mariaprodi : @repubblica Il mare non è contagioso. Semmai stare accanto on spiaggia. - RosciRiccardo67 : @repubblica Ah, non i Sauditi? -