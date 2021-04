"Non copiatemi, siate voi stesse...". ?La frase al veleno di Chiara Nasti - (Di venerdì 2 aprile 2021) Novella Toloni Sui social l'ex gieffina è stata criticata per la sua nuova linea di costumi e Chiara Nasti l'ha punzecchiata con un messaggio sibillino su Instagram Volano stracci social tra l'ex gieffina e la bella influencer partenopea. Tutto per una linea di costumi da mare disegnata da Giulia Salemi e maliziosamente simile a quella di Chiara Nasti. Non solo nelle linee ma anche nei nomi e la polemica è diventata rovente e pubblica. Dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha iniziato una serie di progetti lavorativi che la stanno rilanciando in tv e non solo. L'ultimo in ordine di tempo è il lancio della sua nuova linea di costumi SMMR, dove spicca un body che ha catturato l'attenzione degli internauti più attenti. Un modello quasi identico nella linea e nel tessuto ad un ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Novella Toloni Sui social l'ex gieffina è stata criticata per la sua nuova linea di costumi el'ha punzecchiata con un messaggio sibillino su Instagram Volano stracci social tra l'ex gieffina e la bella influencer partenopea. Tutto per una linea di costumi da mare disegnata da Giulia Salemi e maliziosamente simile a quella di. Non solo nelle linee ma anche nei nomi e la polemica è diventata rovente e pubblica. Dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha iniziato una serie di progetti lavorativi che la stanno rilanciando in tv e non solo. L'ultimo in ordine di tempo è il lancio della sua nuova linea di costumi SMMR, dove spicca un body che ha catturato l'attenzione degli internauti più attenti. Un modello quasi identico nella linea e nel tessuto ad un ...

