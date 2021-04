Advertising

sportli26181512 : Napoli, sospiro di sollievo: Zielinski negativo al tampone molecolare: Napoli, sospiro di sollievo: Zielinski negat… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #coronavirus #covid #Napoli, sospiro di sollievo: #Zielinski negativo al tampone molecolare - CapitanBergomi : RT @Gazzetta_it: #coronavirus #covid #Napoli, sospiro di sollievo: #Zielinski negativo al tampone molecolare - calciomercatoit : #Napoli, UFFICIALE: sospiro di sollievo per #Zielinski, negativo al tampone - CorriereQ : Napoli, sospiro di sollievo: Zielinski negativo al tampone molecolare -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sospiro

...il sereno in casa. Oggi pomeriggio, prima dell'allenamento a Castel Volturno, si avranno gli esiti dei tamponi rifatti in mattinata a Zielinski e ai tre azzurri reduci dalla Lituania....... Bourelly Health Service (società conosciuta soprattutto per le ambulanze che operano ain ... Non lo ha fatto ed a Palazzo San Giacomo hanno tirato undi sollievo, perché c'era il rischio ...Piotr Zielinski è risultato negativo al tampone molecolare per individuare il Covid 19, il calciatore potrà giocare con il Napoli. In casa Napoli arriva la notizia tanto attesa: Piotr Zielinski è ...Zielinski negativo: il centrocampista del Napoli si è sottoposto nella giornata di ieri al test molecolare, i cui esiti sono arrivati in mattinata ...