Musei | a Napoli Pasquetta on line al Tesoro di San Gennaro

Napoli – Pasquetta al Museo del Tesoro di San Gennaro, una tradizione che vuole rinnovarsi, anche on line. L' appuntamento è sui canali social del Museo alle 11 di lunedì 5 aprile con una guida 'particolare': Paolo Jorio, fondatore e direttore del sito museale. Sarà possibile ammirare tante opere donate negli anni dai devoti del Santo (imperatori, regnanti e potenti di tutti tempi), scoprire le curiosità, come un contratto notarile stipulato tra i cittadini di Napoli e il loro Santo. Nel museo anche capolavori della scuola di oreficeria che ha fatto la storia dell'arte e dei preziosi. "Il nostro museo, sin dalla sua nascita nel 2003, ha costituito un orgoglio tutto partenopeo esportato nel mondo. I napoletani da subito hanno risposto con affetto come, ...

