MotoGP | GP Doha 2021 | Valentino Rossi fuori dalla top-10 | ancora tanti problemi per il “Dottore” a Losail

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il Gran Premio dinon è certo cominciato nel migliore dei modi per, che ha vissuto un venerdì molto complicato. Ilè infatti mestamente 14° al termine delle prime due sessioni di prove libere e questo significa che, con ogni probabilità, sarà costretto ad affrontare le forche caudine del Q1. Vero che in linea teorica resta la FP3 per sovvertire le attuali gerarchie, ma nella realtà dei fatti sarà pressoché impossibile risalire la china, in quanto domani pomeriggio, sotto il cocente Sole mediorientale, la pista sarà verosimilmente molto più lenta rispetto a quella affrontata durante la FP2. I dati, purtroppo, sono inequivocabili. Il quarantaduenne di Tavullia è indiscutibilmente il peggiore del quartetto Yamaha sia in termini di velocità sul giro secco che di passo sul long run. Lo dimostra ...