Moto3 | risultati FP2 GP Doha 2021 | Darryn Binder emerge dalla mischia | Fenati e Antonelli unici italiani nella top14

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tra strategie, giochi di scie e tattiche varie per non favorire i rivali, èa segnare il miglior temposeconda sessione di prove libere del Gran Premio di, secondo appuntamento del Mondiale. Sul tracciato di Losail i piloti hanno potuto finalmente girare in condizioni più simili a quelle che troveranno per qualifiche e gara, rispetto a quanto vistoFP1 di questa mattina, ed i primi 14 del turno sono praticamente già qualificati per la Q2 (contando che la FP3 si disputerà domattina con temperature torride). Il sudafricano del team Honda Petronas ha chiuso in 2:04.781 con 40 millesimi sullo spagnolo Sergio Garcia (Gas Gas Gaviota) mentre al terzo posto troviamo l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Indonesian) in 2:04.893 a 112. ...