Morte di Astori, chiesto un anno e mezzo per il medico che rilasciò i certificati (Di venerdì 2 aprile 2021) Il pm Antonino Nastasi ha chiesto una condanna a 1 anno e 6 mesi, per omicidio colposo, per il medico Giorgio Galanti, imputato a Firenze nel processo in rito abbreviato per la Morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Galanti, difeso dall’avvocato Sigfrido Fenyes, è imputato in qualità di direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi. Nel corso della prima udienza del processo, lo scorso febbraio, sono stati ascoltati i due tecnici che hanno redatto la perizia disposta dal giudice, secondo la quale la Morte del giocatore non avrebbe potuto essere evitata. I pm fiorentini contestano a Galanti, in qualità di direttore sanitario di Medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 aprile 2021) Il pm Antonino Nastasi hauna condanna a 1e 6 mesi, per omicidio colposo, per ilGiorgio Galanti, imputato a Firenze nel processo in rito abbreviato per ladel capitano della Fiorentina Davide. Galanti, difeso dall’avvocato Sigfrido Fenyes, è imputato in qualità di direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi. Nel corso della prima udienza del processo, lo scorso febbraio, sono stati ascoltati i due tecnici che hredatto la perizia disposta dal giudice, secondo la quale ladel giocatore non avrebbe potuto essere evitata. I pm fiorentini contestano a Galanti, in qualità di direttore sanitario di Medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero ...

